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Muğla’da MOBESE’lerden 3 günde 486 araca ceza kesildi

MUĞLA HABERLERİ  | 27.11.2020 16:16 | Son Güncelleme

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından 23-26 Kasım tarihleri arasında il genelinde Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (MOBESE) yapılan denetimlerde 486 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı açıklandı.Açıklamada, 23-26 Kasım tarihleri arasında il genelinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgelerindeki yapılan çalışmalar sonucunda; 847 motosikletin kontrol edildiği, 687 motosiklete çeşitli maddelerden gerekli cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi.Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (MOBESE) yapılan denetimlerde ise 486 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Muğla’da MOBESE’lerden 3 günde 486 araca ceza kesildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından 23-26 Kasım tarihleri arasında il genelinde Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (MOBESE) yapılan denetimlerde 486 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı açıklandı.
Açıklamada, 23-26 Kasım tarihleri arasında il genelinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgelerindeki yapılan çalışmalar sonucunda; 847 motosikletin kontrol edildiği, 687 motosiklete çeşitli maddelerden gerekli cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi.
Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (MOBESE) yapılan denetimlerde ise 486 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı belirtildi. İl genelinde 11 Bin 947 araç kontrol edilirken, yapılan kontroller sırasında görülen eksikliklerden dolayı toplam 2 bin 283 araca cezai işlem uygulandığı dile getirildi.
Açıklamanın son bölümünde ise, "Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla tüm sorumluluk güzergâhlarımızda ekiplerimiz yoğun olarak toplu taşıma araçları başta olmak üzere diğer araçlar üzerinde sosyal mesafe ve maske ihlalleri başta olmak üzere, özenli bir şekilde denetimlerimiz sürekli olarak devam etmektedir" denildi.

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