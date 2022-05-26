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Muğla'da "Müsilaj Operasyonu"nda 18 şüpheli yakalandı

26.05.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "Müsilaj Operasyonu"nda 18 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Muğla'da 18 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Müsilaj Operasyonu" kapsamında kentteki şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenen şüphelilerin Muğla ve ilçelerinde adreslerine düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde, 37 tabanca, 217 fişek, 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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