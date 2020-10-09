YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da narenciye hasadı başladı

Muğla’da narenciye hasadı başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Türkiye’nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Ortaca’da limon ve nar hasadı başladı.

Türkiye’nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Ortaca’da limon ve nar hasadı başladı. Limon rekoltesinin bu yıl düşük olduğu belirtildi.
Bu yıl 50 bin ton civarında limon üretiminin gerçekleştirildiği ilçede, ürünün kilogram fiyatı dalında 3 ila 3 buçuk liraya kadar çıktı. Nar ise 1 ila 1 buçuk lira arasında alıcı buluyor. Limonun ve narın toplanması için bahçelerde yoğun çalışma devam ediyor.
Narenciye hasadı yapan üreticiler sabah saatlerinde narenciye hasadı için getirilen küfe ve kasaları alarak ürünleri toplamak için bahçeye giriyor. Narenciye bahçelerinde ağaçlara yaklaştırılan büyük merdivenlerle titizlikle toplanıp küfelere doldurulan daha sonra ise kasalara boşaltılan ürünler ardından tırlara yükleniyor. Toplanan ürünlerin, Ortaca Sebze ve Meyve Satış Kooperatifi (ORMESKOOP) ürün işleme tesisinde ihracata yönelik seçilmesi ve paketlenmesi yapılıyor.
Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, bölgede yaklaşık 20 bin dekarlık alanda limon üretimi yapıldığını söyledi.
Bölgede ağırlıklı olarak enterdonat limon yetiştirildiğini aktaran Çöllü; “Hayırlısıyla limon ve nar hasadına başladık. Hava şartlarından dolayı nar ve limon gecikti, ürün gelişmedi. Bu sene rekoltemiz düşük. Mayısta yaşanan sıcaklardan dolayı kaybımız vardı. Limon, Haziran çiçeğiyle biraz telafi etti. Şuan 50 bin ton civarında ürün var. Narda ise geçen yıla göre az ürün var. Narda sıcaklardan kaynaklı limon yada portakal kadar kayıp olmadı. Limonda ilk çiçeklere bakarsak rekolte yüksek olacaktı ama mayısta sıcaklardan sonra meyveyi döktü. Limon fiyatlarında da iniş ve çıkış çok yaşanıyor. Bu sene talebin az olduğunu gözlemliyoruz.” dedi.
Limon üreticisinin son yıllarda önemli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çöllü, limonun bahçeden üreticiye ulaşması aşamasında paketleme, işçilik, ulaşım ve çeşitli girdi maliyetleri olduğunu da vurguladı.
Çöllü, narenciye üretimi ve ihracatının ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
10.10 Balıkesirliler günü kutlanıyor
10.10 Balıkesirliler günü kutlanıyor
Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Uzaklaştırma kararına uymadı, eşinin yaşadığı evi yakmaya çalıştı
Uzaklaştırma kararına uymadı, eşinin yaşadığı evi yakmaya çalıştı
Burhaniye’de nar bereketi
Burhaniye’de nar bereketi
Karaman'da 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Karaman'da 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine göre iyi ancak genel durumu ciddiyetini koruyor"
Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine göre iyi ancak genel durumu ciddiyetini koruyor"

Muğla Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:03
Öğle
12:59
İkindi
16:11
Akşam
18:44
Yatsı
19:59

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Akkor Eczanesi
Merkez
Kuranoğlu Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Khalkedon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mavi suların "milyon dolarlık misafirleri" Bodrum koylarını mesken tuttu
Mavi suların "milyon dolarlık misafirleri" Bodrum koylarını mesken tuttu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Muğla İl Genel Meclisi: Milas'taki Kum Ocakları Çevreye Zarar Veriyor
Muğla İl Genel Meclisi: Milas'taki Kum Ocakları Çevreye Zarar Veriyor
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.