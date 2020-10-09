Muğla’da narenciye hasadı başladı

Türkiye’nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Ortaca’da limon ve nar hasadı başladı. Limon rekoltesinin bu yıl düşük olduğu belirtildi.

Bu yıl 50 bin ton civarında limon üretiminin gerçekleştirildiği ilçede, ürünün kilogram fiyatı dalında 3 ila 3 buçuk liraya kadar çıktı. Nar ise 1 ila 1 buçuk lira arasında alıcı buluyor. Limonun ve narın toplanması için bahçelerde yoğun çalışma devam ediyor.

Narenciye hasadı yapan üreticiler sabah saatlerinde narenciye hasadı için getirilen küfe ve kasaları alarak ürünleri toplamak için bahçeye giriyor. Narenciye bahçelerinde ağaçlara yaklaştırılan büyük merdivenlerle titizlikle toplanıp küfelere doldurulan daha sonra ise kasalara boşaltılan ürünler ardından tırlara yükleniyor. Toplanan ürünlerin, Ortaca Sebze ve Meyve Satış Kooperatifi (ORMESKOOP) ürün işleme tesisinde ihracata yönelik seçilmesi ve paketlenmesi yapılıyor.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, bölgede yaklaşık 20 bin dekarlık alanda limon üretimi yapıldığını söyledi.

Bölgede ağırlıklı olarak enterdonat limon yetiştirildiğini aktaran Çöllü; “Hayırlısıyla limon ve nar hasadına başladık. Hava şartlarından dolayı nar ve limon gecikti, ürün gelişmedi. Bu sene rekoltemiz düşük. Mayısta yaşanan sıcaklardan dolayı kaybımız vardı. Limon, Haziran çiçeğiyle biraz telafi etti. Şuan 50 bin ton civarında ürün var. Narda ise geçen yıla göre az ürün var. Narda sıcaklardan kaynaklı limon yada portakal kadar kayıp olmadı. Limonda ilk çiçeklere bakarsak rekolte yüksek olacaktı ama mayısta sıcaklardan sonra meyveyi döktü. Limon fiyatlarında da iniş ve çıkış çok yaşanıyor. Bu sene talebin az olduğunu gözlemliyoruz.” dedi.

Limon üreticisinin son yıllarda önemli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çöllü, limonun bahçeden üreticiye ulaşması aşamasında paketleme, işçilik, ulaşım ve çeşitli girdi maliyetleri olduğunu da vurguladı.

Çöllü, narenciye üretimi ve ihracatının ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

