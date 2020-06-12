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Muğla’da narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

MUĞLA HABERLERİ  | 12.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı grup amirlikleri tarafından Milas, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Milas, Bodrum ve Marmaris Grup Amirliği ekipleri tarafından risk analizleri sonucu tespit edilen araç ve şüphelilere ait ikametlerde uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı grup amirlikleri tarafından Milas, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Milas, Bodrum ve Marmaris Grup Amirliği ekipleri tarafından risk analizleri sonucu tespit edilen araç ve şüphelilere ait ikametlerde uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi. İlgili Cumhuriyet Savcılıklarından alınan karar sonrası 5 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 parça halinde 67.55 gram esrar, 19 parça halinde 21.96 gram toz esrar, 10 parça halinde 12.92 gram Metamfetamin, 0.44 gr Kokakin, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 2 hassa terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 14 şahıs hakkında adli tahkikata başlanırken, C.A. ve H.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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