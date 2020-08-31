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Muğla’da Narkotik operasyonlarında 6 tutuklama

MUĞLA HABERLERİ  | 31.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

MUĞLA (İHA) Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda değişik türde uyuşturucu madde ele geçirildi.Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hassas burunlu narkotik köpekleri de görev alırken, bilgiyasar aparatlarına gizlenen uyuşturucu maddeler narkotik köpekleri tarafından saklandıkları bölgelerde bulundu.

MUĞLA (İHA) Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda değişik türde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hassas burunlu narkotik köpekleri de görev alırken, bilgiyasar aparatlarına gizlenen uyuşturucu maddeler narkotik köpekleri tarafından saklandıkları bölgelerde bulundu. Bilgisayar şarj kablosunda ve batarya bölümünde uyuşturucu madde taşıyan şüphelilerden 49 ayrı operasyonda 10 kişi hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, 45 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken 6 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Operasyonlarda 336,95 gram esrar, 196,41 gram Metamfetamin, 1,4 gram kokain, 18,2 gram eroin, 311 adet ectasy hap, 43 adet sentetik ecza, hassa terazi, kuru sıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 360 lira para ele geçirildi.

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Merkez
Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
Dilara Eczanesi
Marmaris
Yeşil Eczanesi
Marmaris
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