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Muğla'da öğrenciler okulların ihtiyacı için pota ve tenis masası üretiyor

17.11.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da meslek lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle il genelindeki 22 ilkokulun basketbol potası ve masa tenisi masası ihtiyacını karşılıyor.

Muğla'da öğrenciler okulların ihtiyacı için pota ve tenis masası üretiyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" projesi öğretmenlerinin gözetiminde ahşabı ve metali çeşitli aşamalardan geçirerek kullanıma hazır hale getiriyor.

Öğrenciler, il genelindeki 22 ilkokulun potası ve tenis masası ihtiyacı için üretim yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, meslek liselerinde üretim kapasitesini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Meslek liseli öğrencilerinin bir taraftan uygulama becerilerini artırırken, diğer taraftan da gelir elde ettiklerine dikkati çeken Çay, okulları milli ve yerel imkanlarla donattıklarını, ekonomiye ve istihdama katma değer sağladıklarını ifade etti.

Muğla'da öğrenciler okulların ihtiyacı için pota ve tenis masası üretiyor

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