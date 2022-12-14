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Muğla’da okullarda bisiklet eğitimleri veriliyor

14.12.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da öğrencilere çevre, iklim değişikliği ve bisiklet konusunda farkındalık eğitimleri verilirken, bisikletli doğa kampından bisiklet turlarına da birçok etkinlik düzenleniyor.

Muğla’da okullarda bisiklet eğitimleri veriliyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde tüm okullarda yürütülen Mavi-Yeşil Okullar Projesi, öğrencilere enerji verimliliği ve çevre koruma farkındalığı konularında renkli aktiviteler sunuyor. Muğla il Milli Eğitim Müdürlüğü ile çevre dostu bisikletli ulaşım ve bisikletli turizm çalışmaları yürüten Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO) arasında imzalanan ’Eğitimde İş Birliği Protokolü’ ile okullarda bisiklet ve çevre bilinci konusunda etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Menteşe, Ula, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde çevre gönüllüsü okullarda çevre bilincini ve bisiklet farkındalığını artırmak için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenleri ve dernek gönüllüleri tarafından öğrenciler için seminerler ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Okullarda öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği çevre dostu faaliyetlerde önce ’bisiklet farkındalığı’ üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Ardından ’iklim değişikliği, çevre eğitimi ve bisiklet’, ’bisiklet tamir atölyesi, sürüş öncesi ve sonrası bakım, vites değişimi, lastik tamiri, güvenlik malzemeleri’ gibi konularda öğrencilere atölye çalışmaları yaptırıldı. Eğitimlerin sonunda öğrencilerle bisiklet turları düzenlendi.

Çevreye duyarlı bir nesil yetiştirebilmek amacıyla il genelinde yürütülen Mavi-Yeşil Okullar Projesi’nde ENVERÇEVKO ile imzalanan protokolün önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amacıyla il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında hayata geçirilen ‘Mavi Yeşil Okullar Projesi’; ENVERÇEVKO Derneği’nin katkılarıyla eğitim faaliyetlerini ve farkındalık çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Okullarda kurulan bisiklet atölyelerinde öğrencilerimiz; çevre bilinci, sürdürülebilirlik, bisiklet farkındalığı gibi konularda bilgilendiriliyor. ENVERÇEVKO’ya eğitime sundukları değerli katkılar için teşekkür ediyorum" dedi.

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