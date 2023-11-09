Muğla’da organ bağışı için stant kuruldu

Menteşe Sınırsızlık meydanında kurulan stant vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof.Dr. Bülent Huddam” Organ nakli birçok kronik hastalığın tedavisinde ülkemizde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak ülkemizde organ bağışının yetersizliği nedeniyle organ bekleme sırasındaki hastalarımızın sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Son rakamlara göre organ bekleme sırasındaki hasta sayısı 30 bini geçmiş bulunmaktadır. Organ bağışı sayılarımızı arttırmak ve bekleme sırasındaki hasta sayılarımızı azaltmak amacıyla her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında organ bağışı haftası olarak kutlanılmaktadır. Biz de Muğla eğitim ve araştırma hastanesi ve Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi öğrenci bilimsel araştırma topluluğu (MUBAT) olarak farkındalığı arttırmak amacıyla bugün sınırsızlık meydanında bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikte organ bağışının önemi ve organ naklinin nasıl yapıldığı hakkında bilgilendirmeler yaparak gönüllülerimizin kayıtlarını almaya çalıştık. Ayrıca kalp damar ve böbrek gibi organlarımıza en çok zarar veren tansiyon ve şeker hastalığı farkındalığı için vatandaşlarımızın şeker ve tansiyon ölçümünü yaparak onları bilgilendirmeye çalıştık. Bağışlanan her organ filizlenen bir candır” dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Turhan Togan” Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak adına yürüttüğümüz faaliyetlerimiz ile toplumun her kesimine ulaşmak ve duyarlılığı arttırmak adına yürüttüğümüz çalışmalar nedeniyle tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder nice hastalarımızın şifa bulması adına organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını dilerim” ifadesini kullandı.

Stantta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Turhan Togan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof.Dr. Bülent Huddam, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Asım Onur ve vatandaşlar katıldı.

