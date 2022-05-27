YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

27.05.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sarıgerme Mahallesi'nde bulunan orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldüÇorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğruTürkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:43
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:24
Yatsı
21:58
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.