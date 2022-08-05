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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

05.08.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gürleyik Ilıca Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ile havadan iki yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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yangın Muğla arazöz

Muğla Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

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Sabah
06:07
Öğle
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İkindi
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Muğla ECZANELER
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