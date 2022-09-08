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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

08.09.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kargınkürü mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere, iki yangın söndürme helikopteri ve uçakla müdahale edildi.

Yangın, yayılmadan söndürüldü.

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Muğla Dalaman orman yangını helikopter

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