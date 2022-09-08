Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kargınkürü mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere, iki yangın söndürme helikopteri ve uçakla müdahale edildi.

Yangın, yayılmadan söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz