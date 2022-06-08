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Muğla'da ormanlık alanda yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

08.06.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkardıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı, tutuklandı.

Madenler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın ihbarı alınması üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, alandan uzaklaşmaya çalışan A.B'yi gözaltına aldı.

Yapılan kontrolde A.B'nin kullanmış olduğu maddenin etkisinde kalarak yangın çıkardığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bölgedeki yangın, Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

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