Muğla'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.

Köprübaşı Mahallesi Sülenler Sokak'ta otluk alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek verdi.

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