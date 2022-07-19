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Muğla'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

19.07.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Muğla'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.

Köprübaşı Mahallesi Sülenler Sokak'ta otluk alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek verdi.

Muğla'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

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