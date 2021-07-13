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Muğla'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

13.07.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Yerkesik Mahallesi Karacaören mevkisindeki otluk ve zeytinlik alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, 15 dekar otluk alanın yandığı, bazı zeytin ağaçlarının zarar gördüğü öğrenildi.

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