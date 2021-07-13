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Muğla'da otomobil devrildi: 5 yaralı

13.07.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Levent Ç. yönetimindeki 06 BHN 367 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Yaylasöğüt mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Levent Ç. ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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