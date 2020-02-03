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Muğla'da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 03.02.2020 13:01 | Son Güncelleme

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erdal Eren Yılmaz'ın kullandığı 34 BGK 008 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Tuzabat Mahallesi mevkisinde önünde seyir halinde olan Mevlit Külahlı yönetimindeki 58 LV 865 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü güçlükle çıkardı.

Yaralı sürücü ile aynı otomobilde bulunan Meryem ve Maya Yılmaz, ilçedeki hastanelere kadırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kamyon Muğla Otomobil Trafik Kazası Yatağan

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