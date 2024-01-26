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Muğla’da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

İHA İHA
26.01.2024 15:18 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Muğla’da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaza, Milas ilçesi Koru mevkii Milas-Bodrum Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bodrum istikametine seyir halinde olan 48 AAN 286 plakalı bir otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil savrularak şarampole uçtu. Araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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