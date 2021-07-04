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Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

04.07.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, Armutalan Mahallesi'nde ihbar üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Otomobilde, Y.K. (33) ile İ.A'nın (37) üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, atışa hazır fişekler halinde ampül ve çay paketleri arasına zulalanmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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