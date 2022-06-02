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Muğla'da otomobilin altında kalan köpeği itfaiye kurtardı

02.06.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobilin altında kalan köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin altında kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turizm Caddesi'nde 48 SE 611 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

Aracından inen sürücü, köpeğin otomobilin altında sıkıştığını fark etti.

İhbar üzerine kaza yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kriko yardımıyla kaldırdıkları aracın altından köpeği kurtardı.

Hafif yaralı köpek, sahibine teslim edildi.

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