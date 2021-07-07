YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli genç öldü

Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli genç öldü

07.07.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli genç öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti.

Mestan G. idaresindeki 48 NZ 320 plakalı otomobil Muğla-Denizli kara yolunda aynı güzergahta seyreden Oğuzhan Kemçin'in kullandığı bisiklete (17) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kemçin sağlık personelince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Mestan G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Bodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldıBodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:47
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:12

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.