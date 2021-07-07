Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli genç öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti.

Mestan G. idaresindeki 48 NZ 320 plakalı otomobil Muğla-Denizli kara yolunda aynı güzergahta seyreden Oğuzhan Kemçin'in kullandığı bisiklete (17) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kemçin sağlık personelince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Mestan G, polis ekiplerince gözaltına alındı.



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