YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

20.10.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Onur M. idaresindeki 34 KL 8102 plakalı otomobil, Muğla Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde, Muhammet Dalgıç'ın kullandığı 48 GS 836 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Dalgıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
Hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldıHastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da Yerel Medya Çalıştayı'nda soruları yanıtladı:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da Yerel Medya Çalıştayı'nda soruları yanıtladı:
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 20 Ekim Çarşamba

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
12:56
İkindi
16:01
Akşam
18:31
Yatsı
19:46

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.