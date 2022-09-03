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Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

03.09.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bulgaristan uyruklu I.H'nin (70) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Fethiye - Antalya kara yolu Zorlar mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen Tefik Gök (55) idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gök'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü I.H gözaltına alındı.

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