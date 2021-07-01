Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 AFA 836 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Duran'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından polis ekiplerince iki kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza yapan aracın başka bir otomobille yarış yaptığı öne sürüldü.



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