Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Hilmi M. idaresindeki 48 LY 561 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Mezarlık Kavşağı'nda, Ali K. yönetimindeki 48 HA 696 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Hilmi M'nin kullandığı otomobil, yol kenarında bekleyen Seher Kuşgöz'e (24) çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Kuşgöz, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kuşgöz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenli kamerasınca kaydedildi. İki otomobilin çarpışma anının yer aldığı görüntülerde, savrulan otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına çarptığı görülüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz