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Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

20.08.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burak Samet Erdoğan'ın kullandığı 48 ABT 445 plakalı motosiklet, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde B.Ş. yönetimindeki 34 LA 2464 plakalı otomobille çarpıştı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Burak Samet Erdoğan, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.Ş. gözaltına alındı.

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