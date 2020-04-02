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Muğla’da oturma bankları kaldırılıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 02.04.2020 15:44 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından büyükşehire bağlı İl genelindeki oturma bankları kaldırılıyor.Ülke genelinde yayılmaya devam eden koronavirüse karşı belediyeler dezenfekte çalışmalarını ve vatandaşların evde kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından büyükşehire bağlı İl genelindeki oturma bankları kaldırılıyor.
Ülke genelinde yayılmaya devam eden koronavirüse karşı belediyeler dezenfekte çalışmalarını ve vatandaşların evde kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bir çok tanıtım, duyurular ile vatandaşlara “Evde kal” çağrısında bulunurken, uyarıları dikkate almayan 65 yaş üstü vatandaşlar için il genelindeki banklar kaldırılmaya başlandı. Belediye ekipleri çalışmalara ilk olarak Menteşe İlçesi’nde bulunan banklarla başladı.

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Öğle
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İkindi
16:49
Akşam
19:37
Yatsı
20:53

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
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