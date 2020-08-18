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Muğla’da özel mülk araziler de dahil ateş yakmak yasaklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının “Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması’ konulu genelgesi çerçevesinde düzenlenen ’Muğla İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’ toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla’da özel mülk araziler de dahil ateş yakmak yasaklandı

İçişleri Bakanlığının “Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması’ konulu genelgesi çerçevesinde düzenlenen ’Muğla İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’ toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlara göre Valiliğin belirlediği alanlar dışında mangal ve ateş yakılamayacak. Ayrıca düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu atılması da yasaklandı.
Toplantıda Muğla’nın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 68’ini ormanların oluşturduğunu ifade eden Vali Orhan Tavlı, bölgenin orman varlığı açısından oldukça zengin olduğunu, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilme sorumluluğu kapsamında orman varlığının korunmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Vali Orhan Tavlı, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınlarının oluşma riskinin oldukça yüksek olduğunu ve bu konuda vatandaşların duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.
Toplantıda; özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da yangınlarda artışa neden olduğu belirtildi. Toplantıda daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındı.
Mangal yakılabilecek alanlar belirlendi
Komisyon tarafından alınan kararlarda şu ifadelere yer verildi: "Ormanlık alanların 4 km civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu araziler de dahil) yerler için mangal, semaver ve ateş yakılabilecek ve yasak olan yerler İl/ilçe Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarınca belirlenmiştir.
Buna göre; önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava koşulları nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 31 Ekim 2020 tarihine kadar meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla;
Fethiye ilçesi (Aksazlar Koyu C Tipi Mesire Yeri, Büyük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Küçük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Kuleli Koyu C Tipi Mesire Yeri, Oluklu C Tipi Mesire Yeri ve Katrancı Tabiat Parkı), Datça ilçesi (Hızırşah Mahallesi Pirenlik C Tipi Mesire Yeri), Dalaman İlçesi (Kapıkargın (Kükürt) C Tipi Mesire Yeri, Sarsala Koyu, Kille Koyu ve Kayacık Sahili), Köyceğiz ilçesi (Kazancı Mesire Yeri, Kulakhacılar Mesire Yeri, Değirmenbaşı Mesire Yeri ve Yuvarlakçay Mesire Yeri), Ortaca ilçesi (Yerbelen (GünlükPark) C Tipi Mesire Yeri, Dalyan Uzunbent C Tipi Mesire Yeri ve Sarıgerme Belediye Piknik Alanı), Kavaklıdere ilçesi (Döşemetepe Mesire Yeri, Menteşe Mesire Yeri, Gökçukur Mesire Yeri ve Yerküpe Mesire Yeri), Seydikemer ilçesi (Boğalar, Yayla Esenköy, Gerişburnu, Demirler ve Yakabağ mesire yerleri) Milas ilçesi (Alatepe Mesire Alanı), Menteşe ilçesi (Yılanlı Yörük Ormanı Mesire Yeri), Marmaris ilçesi (Çubucak Orman Kampı) il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları olarak belirlenmiştir.
Bu alanlar dışındaki tüm alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır."
"Havai fişek ve dilek balonu atılmayacak"
"Orman Kanununun 76. maddesine göre; Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmanın yasak olduğu, denetim yapan görevlilerin de ateş yakılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceği belirtildi.
İlçe orman yangınlarıyla mücadele komisyonlarınca belirlenen ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen piknik yerlerinde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31 Ekim 2020 tarihine kadar hiçbir surette ateş yakamayacağı belirtildi.
Toplantıda, ateş yakanların cezalandırılması kararı alınırken, enerji nakil hatlarının altındaki otların da temizlenmesi kararlaştırıldı.

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