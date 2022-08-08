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Muğla'da park halindeki kamyon kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı

08.08.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da park halindeki kamyon kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da park halindeki kamyon kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında park halindeki kamyonun kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayla Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde, bir kamyonun yol kenarında uzun süre park halinde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Lastiğinin patladığı belirlenen kamyonun kasasında çoğunluğu kadın ve çocuk 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücü A.M.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Muğla'da park halindeki kamyon kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla jandarma kamyon kasası

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