Muğla'da Pınar Gültekin cinayeti davasının sekizinci duruşması görülüyor

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, eski eşi Eda K, babası Selim Avcı, iş ortakları Şükrü Gökhan O, Gültekin'in babası Sıddık ile annesi Şefika Gültekin ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Avcı'nın annesi Ayten Avcı, duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumundan gelen rapor ve maktulün telefonunun Android şifresiyle ilgili ABD'ye yazılan müzekkereye ilişkin son durum değerlendirilecek.

- "Ulusal ve uluslararası bütün hukuki yolları sonuna kadar takip edeceğiz"

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma öncesi Muğla Adliyesi önünde gazetecilere, bir buçuk yıl sonunda ABD'den beklenilen müzekkere cevabının geldiğini söyledi.

Duruşmada gelinen aşama hakkında bilgi veren ve duruşmanın geçmişini anlatan Epözdemir, "Bir buçuk yıl bu yargılamayı sürüncemede bırakan Android şifresi geldi, dökümü yapıldı. Telefon incelendi, dosyaya rapor edildi. Raporda, telefonda yapılan inceleme ve görüntülerde, 'Cemal Metin Avcı'ya ait herhangi bir bilgi veya görsel bulunmadığı anlaşılmaktadır' denildi." diye konuştu.

Gelinen noktada her şeyin gerçek dışı olduğunun ortaya çıktığını belirten Epözdemir, şöyle devam etti:

"Bir buçuk yıl boyunca gerçek dışı olan bir şeyi beklediniz. İnsanların özel hayatını tartışılır hale getirdiniz. Adli tıp raporuna itiraz ediliyor. Bu raporu 30 tane akademisyen hazırlıyor. Böyle bir şey olamaz. Tamamen yargılamayı sürüncemede bırakmaya dair bir çaba var. Haksız tahrik indiriminden faydalanmaya dair bir çaba var. Geldiğimiz noktada bizim iddialarımızın doğru olduğu ortaya çıktı. Karşı tarafın bütün savunmaları bu müzekkereyle çöktü. Biz artık bu celsede emsal mahiyette bütün sanıkların cezalandırılmasını ve karar verilmesini istiyoruz. Bu konuda da ulusal ve uluslararası bütün hukuki yolları sonuna kadar takip edeceğiz. Kamu vicdanını rahatlatan emsal mahiyette bir karar çıkması için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz."

Sıddık Gültekin, davayı takip etmek için her duruşmaya katıldıklarını söyledi.

Kızının katillerine yardım edenlerin dışarıda olduğunu öne süren Gültekin, büyük acı ve çile çektiklerini ifade etti.

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve bazı kadın dernekleri de adliye önünde Pınar Gültekin'in fotoğrafları ile kadın cinayetlerini protesto etti.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

- Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

