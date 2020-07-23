Muğla'da Pınar Gültekin cinayeti protesto edildi

TCK 103 Bodrum Kadın Platformu üyesi bir grup, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetini protesto etti.

Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan platform üyeleri, Pınar Gültekin'in fotoğrafının ve Özgecan Aslan için attığı tweetin de yer aldığı pankartı açıp, slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Nurgül Tarım, 2020'nin ilk 6 ayında 146, Muğla'da ise 2 ay içinde 3 kadının öldürüldüğünü ifade etti.

Tarım, kadına karşı işlenen suçların cezasının en ağır şekilde uygulanmasını talep etti.

Bir süre zılgıt ve düdük çalan grup daha sonra dağıldı.

