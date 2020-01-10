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  4. Muğla'da polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı

Muğla'da polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

Muğla'da polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı

Muğla (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde evlenen polis memuru çifte, nikah masasında kelepçe takıldı.

İlçede görev yapan polis memuru gelin Özge Otlu, İzmir'de görevli meslektaşı Muhammet Ağırbaş ile Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde nikah masasına oturdu.

Meslektaşlarının yalnız bırakmadığı çiftin nikah şahitliğini, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz yaptı.

Kıyılan nikahın ardından evlilik cüzdanını Otlu'ya veren Dilberoğlu, genç çifte mutluluk diledi.

İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz ise genç çiftin ömür boyu birbirlerine bağlı kalmalarını dileyerek, bileklerine kelepçe taktı.

Çift, kelepçeyle fotoğraf çektirdi.

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