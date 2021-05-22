Muğla'da polyester teknede çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesinde teknede çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Gökçe Mahallesi Azmak mevkisinde polyester teknede yangın ihbarı alan Ula Akyaka İtfaiye İstasyonu Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, teknede büyük çapta hasar oluştu.



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