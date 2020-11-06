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Muğla’da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

MUĞLA HABERLERİ  | 06.11.2020 12:56 | Son Güncelleme

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve grup amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrası çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kaçak içki ele geçirildi.Menteşe ilçesinde G.G.

Muğla’da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve grup amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrası çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kaçak içki ele geçirildi.
Menteşe ilçesinde G.G. ve M.K. isimli şahsın elinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisini alan ekipler, Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı sonrası şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Yapılan aramada içerisinde kurusıkıdan bozma silahların da yer aldığı 7 adet tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 litrelik şişe içerisinde el yapımı kaçak viski, 2 adet 3 litrelik şişe içerisinde el yapımı kaçak rakı, 2 litrelik şişe içerisinde etil alkol ve iki el telsizi ele geçirildi.
Şüphelilerden M.G. gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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Yaşam Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Amiral Eczanesi
Bodrum
Bitez Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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