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Muğla'da sağanak su baskınlarına neden oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 15.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

Muğla'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

İlçe merkezinde sabah başlayan sağanak, öğlen saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bazı rögarlar taştı. Yaşanan su baskınları nedeniyle 30'a yakın ev ve iş yerini su bastı. İş yerlerinin içerisi ve bahçeleri adeta gölete dönüştü. Vatandaşlar kendi imkanları ve belediyenin yardımıyla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Mağdur olan iş yeri sahipleri ise bu tür su taşkınlarının sık sık yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem almasını istedi. Yağış sonrası çamurlu suların denize döküldüğü alanlarda da denizin rengi kahverengiye döndü.

Rüzgarın saatteki hızının da 50 kilometreye ulaştığı ilçede, bugün yapılması planlanan Dragon İlkbahar Serisi 1. Ayak ilk gün yarışlarının iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan, ilçede son 24 saatte metre kareye 63 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Muğla Sağanak Su Baskını Yağış

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Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Kafadar Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Jülide Eczanesi
Bodrum
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