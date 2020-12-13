Muğla’da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Muğla'nın kıyı ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Bodrum ilçesinde yağışın yanı sıra saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bitez Koyu'nda demirli iki küçük balıkçı teknesi alabora oldu. Alargadaki 10 metrelik tekne ise güvertesine kadar suya battı. Dalgalar yürüyüş yolları ile sahil bandına taştı.

Metrekare başına 36 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde derelerden gelen çamurlu su, bazı yerlerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. İlçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri, kuvvetli rüzgar dolayısıyla da yüksek dalgalar oluştu.

Marmaris'te akşam saatlerinde yağışın şiddetini arttıracağı uyarısı yapıldı.

- Ölüdeniz turkuaz renge büründü

Fethiye ilçesinde de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle ilçede olumsuzluk yaşanmazken dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaza renge dönüştü. Sahile vuran dalgalar ile denizin turkuaz rengi eşsiz bir manzara oluşturdu.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yağışların salıya kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi.

Metrekareye 105 kilogram yağış düştüğü ölçülen Ula ilçesinde de rüzgarın hızı saatte 51 kilometreyi buldu.

