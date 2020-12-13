YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Muğla’da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 13.12.2020 14:46 | Son Güncelleme

Bodrum'da sağanak ve yüksek dalgalar nedeniyle iki balıkçı teknesi alabora oldu - Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

Muğla'nın kıyı ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Bodrum ilçesinde yağışın yanı sıra saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bitez Koyu'nda demirli iki küçük balıkçı teknesi alabora oldu. Alargadaki 10 metrelik tekne ise güvertesine kadar suya battı. Dalgalar yürüyüş yolları ile sahil bandına taştı.

Metrekare başına 36 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde derelerden gelen çamurlu su, bazı yerlerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. İlçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri, kuvvetli rüzgar dolayısıyla da yüksek dalgalar oluştu.

Marmaris'te akşam saatlerinde yağışın şiddetini arttıracağı uyarısı yapıldı.

- Ölüdeniz turkuaz renge büründü

Fethiye ilçesinde de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle ilçede olumsuzluk yaşanmazken dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaza renge dönüştü. Sahile vuran dalgalar ile denizin turkuaz rengi eşsiz bir manzara oluşturdu.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yağışların salıya kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi.

Metrekareye 105 kilogram yağış düştüğü ölçülen Ula ilçesinde de rüzgarın hızı saatte 51 kilometreyi buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:06
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Daş Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.