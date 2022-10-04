Muğla'da sahipsiz hayvanlar için vatandaşlara mama dağıtıldı

Muğla'da "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü"nde sahipsiz hayvanlar için mama dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Menteşe ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesince "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla sahipsiz hayvanlar için mama standı kuruldu.

Kurşunlu Meydanı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stantta, vatandaşlara kendi mahallelerinde yaşayan sokak hayvanlarını beslemeleri için paketler halinde kedi ve köpek mamalarının dağıtımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ömer Kahraman ve yetkililer, vatandaşlara mama paketlerinin yanı sıra hayvan haklarının ve hayvanlara nasıl davranılması gerektiğinin yazılı olduğu broşürleri de dağıttı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik sonunda vatandaşlar, Kurşunlu Meydanı ve çevresindeki sahipsiz hayvanlara mama verdi.

