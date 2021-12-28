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Muğla'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

28.12.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçesindeki sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içki imal eden ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Yeşilbağcılar ve Hacıveliler Mahallesi'nde iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 100 litre el yapımı içki, 20 litre etil alkol 5 ruhsatsız av tüfeği ve 20 fişek ele geçirildi.

Operasyonda F.E. ve M.B. gözaltına alındı.

Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda ise 36 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda A.Ö. yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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