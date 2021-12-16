YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Muğla'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

16.12.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki imal eden ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 30 litre sahte alkol, 150 şişe sahte içki, 30 litre etil alkol, 50 içki yapımında kullanılan kit, ruhsatsız tabanca, 6 mermi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, yakalanan 11 kişi hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandıMuğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Muğla sahte içki

Muğla Namaz Vakitleri 16 Aralık Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:07
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.