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Muğla'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

14.01.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında D.K'nin sahte alkol üretimi yaptığını belirledi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 3 litre sahte içki ile 100 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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