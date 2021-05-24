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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

24.05.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçelerdeki bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar etil alkol, el yapımı içki, sahte alkollü içki, gümrük kaçağı alkol, 3 bin litre kaçak akaryakıt, çek, senet, kalem şeklinde suikast silahı, 10 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ile 2 balistik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 16 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, 42 şüpheli hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olmak", "nitelikli yağma" ve "tefecilik" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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