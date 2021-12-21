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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

21.12.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 95 litre etil alkol, 91 litre sahte alkollü içki, 104 şişe sahte bandrollü içki, 86 şişe bandrolsüz alkollü içki, 57 alkol yapımında kullanılan kit, kıyılmış tütün, çok sayıda sigara sarma ve doldurma makinesi, gümrük kaçağı nargile, pipo tütünü, iki ruhsatsız av tüfeği ve 26 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 8'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 45 şüpheli hakkında "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "tefecilik", "rüşvet almak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Muğla sahte içki

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