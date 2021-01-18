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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

18.01.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri tarihi eser, sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 227 litre sahte içki, 147 litre etil ve 15 litre metil alkol, 37 şişe bandrolsüz içki, sahte içki yapımında kullanılan ürün ve malzemeler, sahte bandrollü 9 bin boş makaron, yüklü miktarda bandrolsüz tütün, 10 parça tarihi eser, 4 sikke, dedektör, gümrük kaçağı 7 cep telefonu ve 19 saat, 33 SIM kart ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında daha adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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