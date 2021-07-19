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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

19.07.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki, tarihi eser, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 22'si, haklarında "kaçakçılık" suçundan başlatılan adli işlem sonrası salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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