Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin sahte içki imalatı yaptıkları, piyasaya gümrük kaçağı ürün sürdükleri ve tarihi eser sattıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, sahte içki, tarihi eser niteliğindeki objeler ile gümrük kaçağı ürün ele geçirdi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldı.

