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Muğla'da sahte kimlikle yakalanan eski Edremit Belediye Başkanı Kılıç tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.02.2020 16:22 | Son Güncelleme

Muğla'da sahte kimlikle yakalanan eski Edremit Belediye Başkanı Kılıç tutuklandı

Hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Balıkesir'in Edremit ilçesinin eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Foça Mahallesi'ndeki Çalış sahilinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kontrolde sahte kimlik kullandığı belirlenen kişinin, eski belediye başkanı Tuncay Kılıç olduğu anlaşıldı.

"İhalede usulsüzlük, zimmet ve irtikap" suçlamasıyla hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Balıkesir Edremit Muğla Tutuklama

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