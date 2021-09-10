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Muğla'da sahte reçetelerle temin ettikleri sentetik eczayı satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

10.09.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte reçetelerle temin ettikleri sentetik eczayı satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte reçetelerle temin ettikleri sentetik eczayı satmaya çalışan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin sadece reçeteyle alınabilen sentetik eczayı sahte reçeteyle temin ederek satacakları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıları takibe alan ekipler, çalışmaların ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.T, U.Ö, T.D ve K.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde 700 civarında sentetik ecza, çok sayıda sahte reçete ve başkasına ait kimlik ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Esenler Eczanesi
Bodrum
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