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Muğla'da sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

26.08.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede 10 ila 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin ikametinde yapılan aramada çok sayıda sahte ehliyet ve fotoğraf, dekont, doktor raporları, kişiler adına düzenlenmiş sözleşme ve ne kadar para alındığına dair çizelge ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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