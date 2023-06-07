YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Muğla'da salça kazanına düşen bebek İstanbul'da tedavi altına alındı

Muğla'da salça kazanına düşen bebek İstanbul'da tedavi altına alındı

07.06.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşmesi sonucu vücudunun büyük bölümünde yanık oluşan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 2 yaşındaki bebek, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

Fethiye'nin Çatalarık Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Ö.M.A, ailesi salça yaparken kazana düştü.

Olayın ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin vücudunda ikinci derece yanık oluştuğu belirlendi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Ö.M.A, Sağlık Bakanlığından talep edilen ambulans uçakla Dalaman Havalimanından alınarak, tedavisinin yapılacağı İstanbul'a nakledildi.

İstanbul'da ambulans uçaktan kara ambulansına aktarılıp Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yanık Merkezi'ne getirilen bebek tedavi altına alındı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine bebeğin sağlık durumuna ilişkin verdiği bilgide, "Vücudunun büyük kısmında yanık var. Bize entübe olarak geldi. Pansumanları yapıldı. Yoğun bakıma alınan bebeğin tedavisi burada devam ediyor. Hayati tehlikesi sürüyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağcılar'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir bina boşaltıldıBağcılar'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir bina boşaltıldı
MHP’li belediye meclis üyesi Akçöltekin, kalp krizi geçirdiMHP’li belediye meclis üyesi Akçöltekin, kalp krizi geçirdi
Ağa takılı 2 ton inci kefali kurtarıldıAğa takılı 2 ton inci kefali kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla tedavi ambulans uçak

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Haziran Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Çarşamba

Kaya eczanesi
Arnavutkoy
Arnavutköy şifa eczanesi
Arnavutkoy
Hacettepe eczanesi
Esenyurt
En merkez eczanesi
Esenyurt
Erdem eczanesi
Esenyurt
Akalin eczanesi
Kucukcekmece
Mimoza eczanesi
Pendik
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.