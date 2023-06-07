Muğla'da salça kazanına düşen bebek İstanbul'da tedavi altına alındı

Fethiye'nin Çatalarık Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Ö.M.A, ailesi salça yaparken kazana düştü.

Olayın ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin vücudunda ikinci derece yanık oluştuğu belirlendi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Ö.M.A, Sağlık Bakanlığından talep edilen ambulans uçakla Dalaman Havalimanından alınarak, tedavisinin yapılacağı İstanbul'a nakledildi.

İstanbul'da ambulans uçaktan kara ambulansına aktarılıp Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yanık Merkezi'ne getirilen bebek tedavi altına alındı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine bebeğin sağlık durumuna ilişkin verdiği bilgide, "Vücudunun büyük kısmında yanık var. Bize entübe olarak geldi. Pansumanları yapıldı. Yoğun bakıma alınan bebeğin tedavisi burada devam ediyor. Hayati tehlikesi sürüyor." dedi.

