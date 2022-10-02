YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı

Muğla'da şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı

02.10.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan ve şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı.

Metin A. idaresindeki 07 ACM 059 plakalı minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde, Ramazan G. yönetimindeki 35 S 0751 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüste sürücü ile 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü öldüGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendiSakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye Minibüs kaza

Muğla Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
13:01
İkindi
16:20
Akşam
18:57
Yatsı
20:11
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.