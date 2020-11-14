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Muğla'da sazlık alanda yangın çıktı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.11.2020 19:51 | Son Güncelleme

Muğla'da sazlık alanda yangın çıktı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesindeki Sakin Kent Akyaka'da sazlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Akyaka Mahallesi'nde turistlerin, rüzgar ve uçurtma sörfü yapmak için geldiği Akçapınar sahili yakınlarındaki sazlıkla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Gökova Orman İşletme Şefliğine bağlı orman yangın söndürme işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ekiplerin yoğun mücadelesine rağmen sazlık alanın bataklık olması sebebiyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

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